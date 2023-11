Ceylin Alvarado neemt terugkerende Puck Pieterse te grazen op razendsnel wereldbekerparcours in Troyes

Na een maandje rust vierde Nederlands kampioene Puck Pieterse haar rentree in het veld op het gloednieuwe Wereldbeker-parcours in Troyes.



Vanaf de start schoof het 21-jarige raspaardje ook meteen goed mee met vrouw-in-vorm Ceylin Alvarado en Leonie Bentveld. Die laatste moest niet veel later wel afhaken toen Pieterse zelf de knuppel in het hoenderhok gooide.



Alvarado beet de tanden dan weer stuk op het verschroeiende tempo van haar landgenote, maar weigerde te plooien. Al leek een slipper van de WB-leidster op de trappen het definitieve breekpunt.



Niets was echter minder waar, want iets over halfweg cross kwam Pieterse zichzelf plots helemaal tegen. Een ontketende Alvarado profiteerde optimaal en ging in een mum van tijd op en over de leidster.



De voormalige wereldkampioene stoomde onverstoord door naar haar vierde zege op rij en bolde geëmotioneerd over de de finish.