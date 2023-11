Lucinda Brand viert haar rentree in Dendermonde: "Goede indruk van haar vorm"

Lucinda Brand kwam begin september ten val in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour. De Nederlandse liep daarbij een schouderblessure op en moest geopereerd worden.

"Ik keek er echt naar uit om aan het crossseizoen te beginnen en mijn vorm van twee jaar geleden terug te vinden. Ik kan nog niet aangeven bij welke wedstrijd ik mijn rentree maak. Het belangrijkste is nu alles te laten helen en in vorm te komen", schreef ze half september nog op Instagram.

Anderhalve maand later is Brand nu klaar voor die rentree. De 34-jarige Nederlandse is door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor de Wereldbekercross in Dendermonde, een wedstrijd die ze in 2020 en 2021 won.

"Lucinda trainde vorige week mee en ik kreeg een goede indruk van haar vorm", zegt De Knegt. "Ik denk dat ze direct een goed niveau kan halen in Dendermonde."

Wereldkampioene Fem van Empel is er niet bij in België. Ze gaf afgelopen weekend na het veroveren van de Europese titel aan een korte pauze in te lassen.