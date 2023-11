Hoe Fem van Empel ondanks haar dominantie toch met onzekerheid worstelt: "Het overkomt elke topsporter"

Fem van Empel (Jumbo-Visma) steekt er met kop en schouders bovenuit in het veldrijden. Maar na haar triomf op het EK gaf ze toe dat ze aan de start negatieve gedachten had. "Het hoort bij een topsporter", stelt haar coach Rutger Tijssen gerust. "Fem leert nu die onzekerheid herkennen en accepteren."

"Ik stond eigenlijk met heel negatieve gedachten aan de start van het EK. Misschien verwacht ik er iets te veel van." Opvallende woorden van Fem van Empel, die elke cross domineerde waarin ze dit seizoen van start ging. De wereldkampioene en Europese kampioene gaf ook nog mee dat ze fysiek in orde is, maar mentaal wel nood heeft aan een competitiebreak die haar de komende 2 weekends uit het veld zal houden. Moeten we ons zorgen maken over Van Empel? "Wat Fem nu ervaart, is iets wat elke topsporter meemaakt", zegt haar trainer Rutger Tijssen. "Voor de buitenwereld lijkt het normaal dat Fem cross na cross wint. Maar niemand die aan de start staat, is zeker dat hij of zij als eerste over de streep zal komen." "Daarom is elke wedstrijd voor een topsporter mentaal belastend."

Zoals Kramer, Swings en co

Hoe kan het dat Van Empel, die als topfavoriet iedereen telkens op een hoopje rijdt, met twijfels worstelt? "Die favorietenrol geeft Fem niet aan zichzelf. Die krijgt ze door de media op basis van haar resultaten", zegt Van Empels coach Tijssen. "Dat ze voor het EK extra twijfels had? Het is een kampioenschap en dat is altijd speciaal. Het vindt maar 1 keer plaats op een jaar." "Als je een minder goede cross rijdt in de Superprestige, kan je dat in de volgende SP-cross rechttrekken. Bij een kampioenschap heb je die kans niet."

Fem merkt dat die onzekerheid niet voor minder goede prestaties zorgt. Rutger Tijssen (trainer van Fem van Empel bij Jumbo-Visma)

Van Empels coach Tijssen heeft tonnen ervaring in de sportwereld. Als schaatscoach werkte hij samen met wereldtoppers zoals Sven Kramer, Ireen Wüst en onze landgenoot Bart Swings. "Ik zie veel overeenkomsten tussen hun gedrag en dat van Fem. Ook zij hebben zich onzeker gevoeld." "Fem leert nu zelf die onzekerheid herkennen en accepteren. Ze merkt ook dat die onzekerheid niet voor minder goede prestaties zorgt." "Het hoort gewoon bij een topsporter", zegt Tijssen, die Van Empel ook zelf geruststelt. "Als Fem voor een cross zegt dat ze wat zenuwachtig is, dan zeg ik haar dat dat niet erg is en dat ze dat moet omarmen." "We mogen ook niet vergeten dat Fem nog altijd maar 21 is."

Geen dubbele crossweekends