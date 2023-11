Fem van Empel demonstreert ook op de Koppenberg, Van de Steene en Crabbé in top 5

12 uur 34. 2 Belgen in de top 5. 1. Fem van Empel (Ned) in 43'23" 2. Denise Betsema (Ned) op 1'58" 3. Anna Kay (GBr) op 2'08" 4. Kim Van de Steene op 2'55" 5. Kiona Crabbé op 3'17" 6. Aniek van Alphen (Ned) op 3'24" 7. Annemarie Worst (Ned) op 3'32" .

12 uur 30. 6 op 6. Nog enkele hectometers en Van Empel heeft haar 6 op 6 te pakken. Na het EK zaterdag last de Nederlandse een rustpauze in, de tegenstand zal daar niet rouwig op zijn. .

12 uur 27. Applaus voor Van Empel. Opmerkelijk beeld: wanneer Van Empel een gedubbelde collega te grazen neemt, houdt die renster halt en klapt ze in haar handen. Het respect voor de wereldkampioene is groot. .

12 uur 10. Autoritaire Van Empel. Van Empel bouwt haar rijk verder uit en wisselt in de materiaalpost van fiets. Betsema rijdt op een eiland rond op plek 2. In de strijd voor het 3e podiumplekje neemt Kim Van de Steene de handschoen op tegen de Britse Anna Kay. .

12 uur 08. Belgische op podium? Nog een verrijzenis vandaag: Kim Van de Steene. De 37-jarige Belgische boekte hier in 2018 haar mooiste zege ooit op de Koppenberg en ploetert nu in 3e stelling. .

12 uur 01. Herboren Betsema. Na een aanrijding deze zomer en trainingsachterstand komt Denise Betsema vandaag weer boven water drijven. Een 6e plek was voorlopig haar beste resultaat in een klassementscross dit seizoen. Vandaag ligt Betsema op koers voor een podiumplek. .

11 uur 58. Schuiven. Het pak is al helemaal uit elkaar geslagen, overal rijden rensters in hun eentje rond. Op de smeuïge smurrie noteren we al schuivers van Betsema en Worst. .

11 uur 54. Betsema en Worst. Van Empel ploetert door de eerste modderstroken. Als ze in haar achteruitkijkspiegel kijkt, ziet ze enkel nog Betsema en Worst in de verte. Sanne Cant is na haar goede start al weggezakt naar plek 6. .