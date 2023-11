Na het EK veldrijden drukt Fem van Empel de pauzeknop voor 2 weekends in

Bij de vrouwen hebben Puck Pieterse en Shirin van Anrooij na een zeer korte passage in het veld al een rustperiode ingelast, Fem van Empel volgt zoals aangekondigd dat voorbeeld.

De Nederlandse wereldkampioene leeft zich tijdens het jaar ook uit op haar wegfiets en mountainbike en wil even op adem komen.

"We slaan na het EK twee weekends volledig over", vertelt ploegleider Jan Boven aan Wielerflits.

Niel (Superprestige op 11 november), Dendermonde (Wereldbeker op 12 november), Merksplas (Superprestige op 18 november) en Troyes (Wereldbeker op 19 november) zullen de wereldkampioene dus niet ontvangen.

Normaal pikt Van Empel op 25 november de draad weer op in de X²O-cross in Kortrijk. Met die keuzes lijkt Van Empel de klassementen van de SP en de WB te laten schieten.

"Wat de Wereldbeker en Superprestige betreft, was het voor ons bij voorbaat al zeker dat die niet volledig zouden lukken. Maar de X²O Trofee zou qua planning goed moeten komen", aldus Boven.

"Het is verstandig om na het EK een kleine break te nemen. Fem heeft best al een periode op de weg gereden en daarna meteen doorgetrokken naar de cross. Maar onze ambities zijn groter dan het veldrijden alleen."

"Na het crossseizoen gaat ze weer een stukje doortrekken op de weg, later wacht ook het mountainbiken weer. Dus moeten we blijven nadenken en op gepaste momenten even gas terugnemen.”