De vrouwencross ziet het toptrio (even) passen: "In België willen ze elk weekend een WK veldrijden"

Net zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock bij de mannen halen ook de beste drie veldritvrouwen deze winter de snoeischaar tevoorschijn.

Wereldkampioene Fem van Empel last na het EK veldrijden (4 november) een pauze in en denkt erover na om elke maand een crossweekend over te slaan.

Puck Pieterse en Shirin van Anrooij hebben 1 week geleden al de pauzeknop ingeduwd. Pieterse komt eind november weer in actie, Van Anrooij duikt in december opnieuw het veld in.

Dat betekent dat we in november wekenlang niemand van de Grote Drie in het veld zullen kunnen bewonderen. Een betreurenswaardige trend?

"Het is natuurlijk heel jammer, want ze hebben vorig jaar voor een heel mooie strijd gezorgd bij de vrouwen", zegt oud-wereldkampioen en analist Richard Groenendaal.

"Maar ik snap ook wel dat die jonge meiden (ze zijn allen 21) geen 25 à 30 crossen rijden deze winter. Het zijn 3 verschillende individuen die verschillende planningen hebben lopen in de zomer."