Titelverdediger Michael Vanthourenthout, Eli Iserbyt en Thibau Nys blikvangers in EK-selectie

Iserbyt won in 2020 in Rosmalen in Nederland. Een derde blikvanger is Thibau Nys. Die veroverde vorig jaar in Namen op het EK bij de beloften zilver achter Emiel Verstrynge, Nys rijdt dit jaar bij de profs.



Laurens Sweeck, vorig jaar goed voor EK-brons, is eveneens van de partij, net als Gerben Kuypers, Witse Meeussen, Niels Vandeputte en Joran

Wyseure. De reserven zijn Jens Adams, Daan Soete en Toon Vandebosch.



De mannen rijden op 5 november. Verstrynge verdedigt op zaterdag zijn trui bij de beloften.



Bij de elite vrouwen, ook op zaterdag, voert Sanne Cant (goud in 2014, 2015 en 2017) de selectie aan. Zij krijgt het gezelschap van Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot.



Pontchâteau is de plaats waar België in 2016 bij de mannen het Europese goud pakte met Toon Aerts. Die zit momenteel zijn laatste maanden uit van een schorsing van 2 jaar. In februari duikt Aerts weer in het veld.