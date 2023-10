Puck Pieterse en Shirin van Anrooij lassen pauze van een maand in na "lang seizoen"

Puck Pieterse heeft er een succesvol mountainbikeseizoen opzitten met winst in de Wereldbeker, de Europese titel en WK-brons.

In Waterloo ruilde ze haar mountainbike in voor haar veldritfiets - meteen goed voor een 2e plek - maar nu last de 21-jarige Nederlandse een pauze in.

"Ik zal nu een tijdje van de fiets blijven en eind november opnieuw in actie komen", schrijft ze op Instagram.

De kopvrouw van Fenix-Deceuninck is niet de enige, want ook Shirin van Anrooij snakt naar rust. Door ziekte moest ze in Waterloo al snel opgeven.

"Het is een lang seizoen geweest en het is nu tijd voor een pauze", klinkt het op sociale media. "Ik ga even genieten van het off season en zie jullie allemaal in december terug."

Fem van Empel, de winnares in Waterloo, is zo de enige die de komende weken in actie komt in het veld.