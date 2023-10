Fem van Empel dwingt ook in Waterloo iedereen al snel op de knieën: "Maar ga niet alles rijden"

De wereldkampioene neemt de eerste Wereldbeker-manche voor haar rekening. De zaak was al geklonken na anderhalve ronde. Pieterse is een mooie tweede, Alvarado mag als 3e Nederlandse mee op het podium.

20 uur 29. Vuist in de lucht. Van Empel begint al te vieren in het veld. .

Van Empel blijft gas geven, Pieterse krijgt al een halve minuut om haar oren. Maar dat maakt niet zoveel uit, want de Wereldbeker is geen klassement op tijd.

Laatste ronde. Van Empel blijft gas geven, Pieterse krijgt al een halve minuut om haar oren. Maar dat maakt niet zoveel uit, want de Wereldbeker is geen klassement op tijd. . 20 uur 20.

clock 20:12

20 uur 12. Tieners in de top 10. Wat goed is, komt snel. De 19-jarige Zoe Backstedt strijdt vandaag mee voor de top 5. Op plek 8 zien we de 18-jarige Isabella Holmgren. De Canadese werd vorig seizoen wereldkampioene bij de junioren voor haar tweelingzus Ava. En een plekje na Holmgren vinden we nog een tiener terug: de 19-jarige Nederlandse Leonie Bentveld. .