Shanyl De Schoesitter (11e) zakt na goede start helemaal weg, Française Gery juicht bij vrouwen junioren

Op het EK veldrijden in Pontchâteau heeft thuisrijdster Célia Gery de Europese titel veroverd bij de junioren vrouwen. Na een dominante vertoning van start tot finish kwam de 17-jarige Française met grote voorsprong solo binnen. Onze landgenote Shanyl De Schoesitter reed lange tijd rond op plek 4, maar werd uiteindelijk 11e. "Ik heb me overdaan in het gevecht voor de 4e plek"