Gert Verheyen reed met zijn auto tegen Brugse beren: "Die waren blij dat ik het was"

Ludieke anekdote over de mascottes van Club Brugge aan tafel van Extra Time. Gert Verheyen reed het koppel na een supportersavond ooit aan met de wagen. "Een klassiek accident, los in het gat", verklaarde hij. Maar geen ergernis bij de Brugse beren, integendeel. "Die waren blij dat ik het was", lachte de voormalige Club-speler.