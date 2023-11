Uren in de auto om toch maar samen te trainen: op zoek naar het succesrecept van "The Wolfpack van de cross"

De Baloise Trek Lions charmeren dit seizoen met een gigantische gunfactor voor elkaar. De ploeg van Sven Nys groeide in een mum van tijd uit tot 'The Wolfpack van het veld'. "We scouten niet enkel op kwaliteit, maar ook op karakter", schetst trainer Paul Van Den Bosch.

Baloise - Trek Lions is alomtegenwoordig dit seizoen.

Lars van der Haar is een usual suspect op het podium, Thibau Nys was de revelatie van de openingsweken en dit weekend kwamen er nog twee Lions de kop opsteken. Joris Nieuwenhuis werd tweede in Niel en de 22-jarige Pim Ronhaar verraste zichzelf met een wereldbekeroverwinning in Dendermonde.

Opnieuw een zege die (deels) te danken was aan het ploegenspel. Van der Haar deed voor Ronhaar wat hij ook al voor Nys deed: niet onnodig voor eigen succes gaan, wel de boel controleren voor zijn ploegmakker.

Een zoveelste toonbeeld van de gunfactor binnen het team van Sven Nys. Je kunt er niet meer naast kijken: de Trek Lions troepen voor, tijdens en na de wedstrijd steeds samen.

En de groepssfeer gaat veel verder dan de bromance tussen Nys en Van der Haar.

Kwaliteit + Karakter

The Wolfpack van het veldrijden lijkt geboren, maar het smeden van dit team was een werk van lange adem.

"We hadden al een stabiele basis met ervaren renners en rensters als Lucinda Brand en Lars van der Haar, maar daarnaast hebben we de voorbije jaren gekozen voor jong talent. Dat is de visie van Sven Nys", vertelt trainer Paul Van Den Bosch.

Een beslissing die nu lijkt te renderen. Getuige van de weelde: de steile opmars van Thibau Nys, Pim Ronhaar, Shirin Van Anrooij en zelfs David Haverdings. "We hebben ze de tijd gegeven om zich te ontwikkelen onder de vleugels van de vaste waarden."

We kiezen niet enkel voor talent, we kiezen ook voor karakter. Paul Van Den Bosch

Dat Sven Nys een neus heeft voor talent is geen verrassing, maar zijn scouting gaat verder dan cijfertjes en waarden alleen. Wat Union in het voetbal doet, doen de Baloise Trek Lions in het veldrijden: niet enkel kiezen voor de speler, maar ook voor de mens.

"We gaan niet alleen voor talent, we gaan ook voor karakter", legt Van Den Bosch uit. "Als we iemand willen aanwerven, kijken we naar zijn persoonlijkheid en gaan we altijd goed na of de persoon wel goed in de groep past."

"Om maar een voorbeeld te geven: ik heb als trainer nooit echte problemen gehad met deze renners. Dat wil toch veel zeggen. Ik durf met mijn hand op mijn hart zeggen dat het stuk voor stuk aimabele mensen zijn."

Een voor allen, allen voor een bij de Trek Lions.

De mooiste karakterschets: zelfs in het heetst van de strijd hebben ze bij de Trek Lions oog voor elkaar. Geen evidentie in het veldrijden, waar het toch vaak ieder voor zich is. "Inderdaad, het teamelement is niet groot in het crossen, maar de ploeg heeft dit seizoen samen toch al het tegendeel bewezen", vertelt Van Den Bosch. "Dat we gekozen hebben voor bepaalde karakters, loont duidelijk. Je ziet echt dat ze elkaar alles gunnen. Als de ene iets doet voor de ander, weten ze dat de rekening later wel vereffend zal worden. Ze hebben leren beseffen dat de prestatie van een ander even belangrijk is als de prestatie van zichzelf."

Modelploegmaat(s)

Een (vriendschaps)band die doorheen de week op training gesmeed wordt. Op een wedstrijd zitten crossers afgezonderd in hun camper, maar tijdens de week kiezen de Baloise Trek Lions er toch voor om zo veel mogelijk samen te hokken om trainingen af te werken. "Daar leggen we onze basis. Dat we bijna altijd allemaal samenkomen, is een niet te vergeten factor voor het succes", vertelt Van Den Bosch. "Er wordt dan hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Spelenderwijs dagen ze elkaar dan uit: 'Kan jij ook dat bergje op?', klinkt het dan. Zo creëer je een groep." Toch is het geen evidentie voor sommigen. "Sommige van onze renners moeten twee tot drie uur in de auto zitten om de training om half 10 te halen. Maar ze doen het toch, met een doel."

