Jonge Nederlander Pim Ronhaar ploegt naar knappe wereldbekerzege in Dendermonde

De 22-jarige Nederlander Pim Ronhaar heeft de wereldbekercross in Dendermonde op zijn palmares gezet. In een loodzwaar moddergevecht was Ronhaar sterker dan Lars van der Haar en Laurens Sweeck.

Zonder Europees kampioen Michael Vanthourenhout (ziek) en zonder de jarige Thibau Nys leek Eli Iserbyt op papier topfavoriet in de modder van Dendermonde. Maar de ploeterpartij van Niel kleefde nog aan de ribben van Iserbyt. Echt meebikkelen voor de zege deed hij vandaag nooit. Toon Vandebosch was wel op de afspraak en reed bijna een halve cross op kop. Toen Pim Ronhaar en Laurens Sweeck voorin kwamen aanpikken bij Vandebosch, was al snel duidelijk dat de Nederlander (gisteren niet aanwezig in Niel) over de meest frisse benen beschikte.



Met een fenomenale demarrage langs de materiaalpost sloeg Ronhaar 3 rondes voor het einde een beslissende kloof. Daarna bouwde hij zijn rijk stelselmatig uit. Van der Haar kwam zich nog moeien in de strijd voor de podiumplekken en hield Sweeck van de 2e podiumtrede. Iserbyt moest vrede nemen met de 4e plaats. Met Nys in Waterloo, Van der Haar in Maasmechelen en Ronhaar vandaag in Dendermonde scoren de Baloise Trek Lions een knappe 3 op 3 in de Wereldbeker. Van der Haar blijft bovendien op de leiderstroon zitten.

Uitslag WB veldrijden naam resultaat 1 Pim Ronhaar in 56'04" 2 Lars van der Haar op 16" 3 Laurens Sweeck 27" 4 Eli Iserbyt 33" 5 Gerben Kuypers 40" 6 Kevin Kuhn 42" 7 Jens Adams 45" 8 Joran Wyseure 48" 9 Toon Vandebosch 54" 10 Ryan Kamp 56"

Ronhaar: "Moest me 4 rondes inhouden"

Voor de 22-jarige Ronhaar is het de eerste grote vis bij de elite. "Deze zege betekent heel veel. Zeker na de Koppenberg, waar ik op 5 minuten eindigde." Ronhaar verschoot in de vorige crossen te vroeg zijn pijlen. "Ploegleider Eric (Braes) had me gezegd dat ik me vandaag in de eerste 3 à 4 rondes moest inhouden. Dat heeft geloond." Na het EK leek het wat hommeles tussen Ronhaar en Van der Haar, die de 3e plek vorige week afsnoepte van zijn landgenoot. "Er zijn geen problemen tussen mij en Lars", verduidelijkt Ronhaar. "Na het EK hebben we samen een burger gegeten en een biertje gedronken. We zijn nog altijd goede vrienden."

Van der Haar: "Voelt ook voor mij als kleine zege"

Lars van der Haar (2e): "Mijn schouder (die gisteren uit de kom ging) was goed hersteld. Voor mij is het een kleine overwinning dat ik zo goed uit de verf kom op een parcours met zoveel lopen en stoempen."





Laurens Sweeck (3e): "Pim schudde een serieuze versnelling uit zijn benen op een moment dat Toon (Vandebosch) en ik had het lastig hadden. Op het einde had ik de benen niet meer om 2e te eindigen. Ik ben niet meer veraf van mijn 1e zege van het seizoen."