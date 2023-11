Is de gunfactor tussen Thibau Nys en Lars van der Haar niet té groot? "Ze weten hoe ze het moeten aanpakken"

Baloise Trek Lions raast door het begin van het veldritseizoen met Thibau Nys en Lars van der Haar als gouden spitsenduo. Ze vinden elkaar blindelings, maar komende zondag dragen ze op het EK niet hetzelfde shirt. Eric Braes, ploegleider van het Belgisch-Nederlandse koningskoppel, verwacht een fair EK: "We zullen niet in de problemen komen."

Baloise - Trek Lions stond de voorbije jaren min of meer in de schaduw van grotere blokken in het veld, maar 2023-2024 zou het seizoen van de kentering kunnen worden. "Ik heb er niet meteen een verklaring voor", antwoordt ploegleider Eric Braes op de vraag waar die dominantie nu vandaan komt. "Je bouwt als ploeg aan een kern met talentvolle jongeren en op een bepaald moment valt alles in zijn plooi. Als de eerste zege volgt, dan trekt de rest zich daar aan op." "Voeg er ook een fijne werksfeer en een gevestigde waarde zoals Lars van der Haar aan toe. Hij trekt die jongeren mee en met Thibau Nys hebben we nu ook gewoon meer ijzers in het vuur." "Die jonge renners, met ook nog Pim Ronhaar, zijn zeker een extra troef. Lars rijdt niet meer geïsoleerd rond. De rollen (met vooral Pauwels-Sauzen Bingoal) zijn nu een beetje omgedraaid."

De jongens gunnen het elkaar. Ik heb hen nog nooit bij elkaar moeten zetten om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. ploegleider Eric Braes over de succesvolle start van Baloise Trek Lions

Thibau Nys en Lars van der Haar kleuren het seizoensbegin.

Thibau Nys is natuurlijk het duidelijkste voorbeeld van het veranderde crosslandschap. Woensdag imponeerde Nys jr. op de Koppenberg. "Hij heeft er een flinke stap gezet", glundert ook zijn ploegleider. "Het was voor ons een verrassing dat hij zo'n veldrit vanaf de eerste ronde op die manier kon controleren." "Ja, wij dachten natuurlijk ook wel dat hij een kans maakte, maar dat hij het dan zo klaarspeelt ..." Met dank ook aan Van der Haar, die zich in de achtergrond voorbeeldig aan het plan hield. Achteraf zei de Nederlandse kampioen dat hij overschot had, maar dat het uiteraard niet zijn plicht was om het gat met Nys te dichten. "De jongens gunnen het elkaar. Ik heb hen nog nooit bij elkaar moeten zetten om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen." "Dat is organisch gegroeid en dat werkt makkelijk voor ons. Die gasten horen elkaar ook buiten de trainingen. Mijn filosofie is: je moet iemand soms iets gunnen om iets terug te krijgen. Dat geldt zeker in onze ploeg."

"De renners kunnen deze situaties goed inschatten"

Gunnen en terugkrijgen, dat zien we misschien zondag op het EK. Dan koersen de twee tenoren van de ploeg van Sven Nys uiteraard in hun nationale trui. "Je kunt daar natuurlijk veel over speculeren", zegt Eric Braes over het traditionele debat rond ploeg- en landsbelang, "maar de wedstrijd zal zwaar genoeg zijn. Op dat vlak zullen we niet in de problemen komen." "De renners spreken ook met elkaar, ze kunnen zulke situaties goed inschatten. Ze zijn mee in het verhaal hoe ze het moeten aanpakken." "In 2016 won Toon Aerts verrassend op het parcours in Pontchâteau. Het was zijn verdienste dat hij die solo kon volhouden, maar dat was ook deels te danken aan de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zo'n scenario verwacht ik zondag niet. We zullen de verdiende winnaar krijgen."

Het EK zal zwaar genoeg zijn. Op dat vlak zullen we niet in de problemen komen. We krijgen een verdiende winnaar. ploegleider Eric Braes

Nys zei na de Koppenberg dat zijn seizoen al geslaagd is en zondag niet staat of valt met de Europese trui. Van der Haar maakt er geen geheim van dat hij aast op het sterrenshirt. De Nederlander won het EK al in 2015 en 2021. "Zijn eerste piek was rond deze periode gepland", geeft sportief directeur Braes toe. "Hij weet ook dat hij hier moet scoren als hij een trui wil ambiëren naast het NK. Als de toppers meedoen op het WK, zijn de kansen veel kleiner." "We begrijpen die keuze en we steunen Lars. Als hij een trui wil nemen, dan is dit zijn kans."

In 2021 won Lars van der Haar voor de tweede keer het EK.

"Europese trui zou echt de kers op de taart zijn van ons seizoensbegin"

Op zijn 32e hoef je Lars van der Haar niet veel meer te leren. Bij Thibau Nys, nog altijd maar 20 jaar jong, is het afwachten of hij de Koppenbergcross volledig verteerd zal hebben. "Dat denk ik wel", schat Eric Braes in. "Ik had tijdens de nabespreking woensdag niet het gevoel dat hij heel vermoeid was." "Hij was niet tot op het gaatje moeten gaan. Met een paar dagen rust komt dat wel goed. Voor iemand die in vorm is, mag die opeenvolging geen probleem zijn."

Ik kom niet tussen in de analyse die de bondscoaches maken. Daar meng ik me niet in. Maar ik weet ook wat wel en wat niet kan. ploegleider Eric Braes

Zal de ploegleider, die vrijdag afzakt naar Frankrijk met Sven Nys, zijn kopstukken overigens nog toespreken? "Sowieso. Het zou vreemd zijn als je dat niet doet." "Maar ik kom niet tussen in de analyses die de bondscoaches maken. Daar meng ik me niet in. Maar ik weet ook wat wel en wat niet kan." Bij Baloise Trek Lions hebben ze alleszins nog geen verse Europese trui besteld. "Toch niet dat ik weet", lacht Braes. "En neen, ook geen speciale fiets. Je mag geen hoogmoed hebben, voetjes op de grond." "Als je het EK niet wint, dan moet je een faire verliezer zijn. Al zou het echt wel de kers op de taart zijn van ons seizoensbegin." "Ik zie meerdere kandidaten, maar als ik één iemand moet tippen, dan denk ik toch aan Lars. Al verwacht ik ook een zeer goeie Laurens Sweeck."