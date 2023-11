Brecel "heel gemotiveerd" voor UK Championship: "Ik train niet het meest, maar aan snookertafel komt winnaar boven"

Een thriller tegen Ronnie O'Sullivan in de finale van de Shanghai Masters, twee nipte nederlagen in de achtste finales op de European Masters en het English Open...



Luca Brecel heeft er een verdienstelijk eerste halfjaar als wereldkampioen op zitten. Zo blikt de Limburger er zelf ook op terug. "Het was een vrij degelijk seizoen tot nu toe, gezien de omstandigheden." De omstandigheden? "Het is heel druk geweest", vult Brecel aan. "Ik kan niet meer onder de radar blijven. Iedereen wil interviews, iedereen wil wel iets. Alles is anders en dat is heel vermoeiend." "Maar over mijn spel ben ik heel tevreden. Ik was een paar keer heel dicht bij een kwartfinale en de finale op de Shanghai Masters was geweldig." "Ik ben in het algemeen dus heel tevreden, zeker omdat mijn seizoen pas begint bij het UK Championship. Rond deze periode begin ik mijn beste spel te spelen."

Ik wil me vooral amuseren op het UK Championship en daar focus ik me op. Als ik me mentaal niet goed voel, ga ik ook niet goed spelen. Luca Brecel

Veel snookerspelers dromen van de Triple Crown, de eindzege in de drie meest prestigieuze toernooien op de kalender: het WK, de Masters en het UK Championship. Met de wereldtitel heeft Brecel al één kroontje op zijn palmares. Vult hij het lijstje verder aan met het UK Championship, waar hij twee jaar geleden nog finalist was? "Ik kan verliezen in de eerste ronde, maar ik kan ook het toernooi winnen. Ik begin nooit met verwachtingen", aldus de wereldkampioen. "Ik vind het een belachelijk cliché om mezelf een doel te stellen." "In april ben ik naar The Crucible vertrokken met de gedachte: als ik één match win, ben ik af van die status dat ik nog nooit een WK-wedstrijd had gewonnen. En dan word ik wereldkampioen." "Ik wil me vooral amuseren op het UK Championship en daar focus ik me op. Als ik me mentaal niet goed voel, ga ik ook niet goed spelen. Maar nu heb ik er veel zin in, ik ben heel gemotiveerd. Dat is het belangrijkste."

"Nummer 1 van de wereld? Daar liggen veel mensen meer van wakker dan ik"

Brecel opent zijn toernooi zondag tegen een kwalificatiespeler. Welke naam uit de loting komt, maakt hem niet uit. Wie het ook wordt, de tegenstander zal extra gemotiveerd zijn tegen de wereldkampioen. "Iedereen plooit zich dubbel tegen de wereldkampioen", heeft Brecel al ondervonden. "Het lijkt wel alsof ze mijn wereldtitel willen afpakken, ook al gaat dat natuurlijk niet." Ondanks die extra uitdaging heeft Brecel zijn succesvolle WK-aanpak niet aangepast: hij blijft zeer relaxed. "Die instelling heeft me al vaker toernooiwinst opgeleverd. Je hebt het toch niet altijd in eigen handen." "Als je het WK wint, denken ze ineens dat je alles gaat winnen. Dat is uiteraard niet zo. Op het Champion of Champions-toernooi had ik een heel goed gevoel tegen Barry Hawkins, maar heb ik geen kans gekregen. Je mag jezelf niet gek laten maken. Dat is de minst vermoeiende ingesteldheid." Heeft Brecel dan net zoals voor het WK weinig getraind? "Ik heb voor dit toernooi en het vorige voor het eerst sinds lang nog eens getraind", geeft hij toe. "Ik voel me weer opgeladen." Een trainingsbeest zal hij evenwel nooit worden. "Ik stop met trainen wanneer het te veel wordt. Meer is niet altijd beter in het snooker. Ik sta niet het langst aan de snookertafel thuis, maar ik zorg wel dat ik met een scherp gevoel vertrek. Als ik op een wedstrijd verschijn, komt de winnaar wel naar boven."

Ik sta niet het langst aan de snookertafel thuis, maar ik zorg wel dat ik met een scherp gevoel vertrek. Als ik op een wedstrijd verschijn, komt de winnaar wel naar boven. Luca Brecel