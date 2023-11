Verdwijnt het traditionele kostuum in het snooker? "Op toernooien met status mag het toch wat stijver"

Jimmy White, die al 43 jaar meedraait op het profcircuit, ziet er geen graten in. "Ik hou wel van het traditionele kostuum, maar dit vind ik helemaal niet erg", zei de zesvoudige WK-finalist bij The Sun. "Eigenlijk is het best comfortabel."

Vanwaar die stijlbreuk? Het is al enkele jaren een poging van het toernooi om de snookersport beter te vermarkten. Elke polo is online te koop voor een slordige 50 euro. "Een must-have voor elke snookerfan", klinkt het.

Een daad van rebellie tegen de klassieke kledingvoorschriften is het niet, want ook de 15 collega's van de wereldkampioen kregen op het toernooi een gepersonaliseerde polo aangemeten.

Groot was dan ook de verbazing toen wereldkampioen Luca Brecel op het Champion of Champions-toernooi verscheen met een kleurrijke polo die je eerder bij een dartspeler zou verwachten.

Een gilet, een geklede broek, een hemd met lange mouwen, een das, een strik... Een snookerspeler heeft het allemaal in zijn kleerkast hangen. Al decennia lang is dat namelijk de dresscode om aan het groene laken te staan.

Onzin? Toch niet. Stephen Maguire speelt al jaren zonder een strikje. De Schot kreeg een medische uitzondering, omdat hij last kreeg aan zijn nek. "Sinds mijn uitzondering ben ik echt opgeklommen op de wereldranking. Het is dus echt belangrijk", gaf hij toe.

Wereldkampioen Luca Brecel steunt zijn aanklacht. "Is het niet eens tijd dat we die regels versoepelen?", stelde de Belg zich openlijk de vraag.

"Wie komt er nu op het idee om de dag van vandaag nog een das te dragen?", stelde hij vorig jaar nog. "Het is gewoon een dom idee. De knoop zit in de weg bij het stoten."

Toch is de polo niet overal toegelaten. Judd Trump, de wereldkampioen van 2019, ijvert er al jaren voor om de kledingvoorschriften te versoepelen. Dat hij op de Masters verplicht werd om een das te dragen, was voor hem de druppel.

Dresscode verbinden met status toernooi?

Toch moet er nog veel water naar de zee vloeien. Dat de kledingvoorschriften nog steeds heilig zijn in het snooker, ondervond ook Ding Junhui onlangs op de English Open. De Chinees verscheen met een bruine broek op het toernooi, terwijl er alleen maar zwarte kledij is toegestaan.

"Een van zijn vrienden is nog snel de stad ingelopen om een zwarte broek te kopen", vertelt snookercommentator Rudy Bauwens. "Ding verloor ook automatisch het eerste frame vanwege een verkeerde dresscode."

"Elk toernooi heeft een andere dresscode. Sommige toernooien eisen zelfs in de namiddag een das en in de avond een strikje. Het past bij de "gentleman's sport" die snooker is."

Toch is het niet overal even rigide, weet Bauwens. "Er is eigenlijk al veel variatie. Op veel toernooien volstaat een polo in plaats van een hemd. Ook de das en de strik zijn niet overal verplicht. Het is ondertussen op 50 procent van de toernooien in een meer ontspannen outfit."

Het klassieke kostuum helemaal overboord gooien, zou Bauwens evenwel niet doen. "Op het WK ga je toch geen gewone polo dragen", zegt hij. "De dresscode zou gebonden moeten zijn aan de status van het toernooi."

"Op het WK, de Masters, de Shanghai Masters... - toernooien met een status - mag het wat stijver zijn. Maar op de Snooker Shoot-Out mogen ze van mij zelfs een clownspak dragen."

En wie zou dat niet willen zien?