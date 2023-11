Luca Brecel goes darts? Met opvallende polo klaagt hij snooker-dresscode aan: "Ik verlies 20% met zo'n strikje"

Onze landgenoot - die we normaal steeds in een hemd en een kostuum zien - droeg een polo die verdacht veel op een darts-outfit leek. Op zijn rug blonk zijn bijnaam: "The Belgian Bullet."

Het was toch even met de ogen knipperen toen Luca Brecel op de vloer verscheen voor zijn eerste pot op het Champions of Champions-toernooi.

Een beeld dat we op andere toernooien niet vaak zien, omdat er meestal strikte voorschriften zijn omtrent de kleding van de snookerspelers. Tot ergernis van Brecel zelf.



"Is het niet eens tijd dat we die regels versoepelen?", stelde de Belg zich openlijk de vraag. "Bij sommige stoten zit je kleding in de weg."

"Dat verschrikkelijke strikje, bijvoorbeeld. Ik verlies 20% van mijn spelcapaciteit wanneer ik zoiets draag. En ik ben niet de enige die hier zo over denkt. Oké, ik begrijp dat het een elitesport is en dat het er op tv waarschijnlijk goed uitziet, maar we moeten ons toch eens buigen over het belang van die dresscode."