Mark Davis steekt stokje voor nummer 1-droom van Luca Brecel in China

In de eerste sessie liet nummer 2 van de wereld Luca Brecel het op defensief vlak afweten. Davis, 65e op de wereldranking, kreeg open kansen en benutte die met breaks van 51, 76 en 64. Zo kwam hij 4-0 voor.



Na de pauze knokte "The Belgian Bullet" zich met break van 87 en 94 weer in de partij. Hij kwam tot op 1 frame (4-3), maar Davis dwong in het volgende frame een kans af en pakte die ook met een break van 59. Een 107-break verder zat de partij er met 6-3 op.



Brecel, die gisteren in zijn kwalificatieronde de Engelse amateur Daniel Womersley wegzette met 6-2, had in China andermaal kansen om de eerste plaats van Ronnie O'Sullivan aan te vallen.



Judd Trump (WS-3) en Mark Allen (WS-4) kunnen mogelijk ook nummer 1 worden in China, afhankelijk van de uitkomst van het toernooi.



Brecel concentreert zich nu op Champions of Champions (13-19 november in Bolton) en het UK Championship (25 november-3 december).