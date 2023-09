BEKIJK: Luca Brecel maakt er thriller van tegen Ronnie O'Sullivan, die wel 4e keer op een rij Shanghai Masters wint

Op weg naar zijn wereldtitel enkele maanden geleden had Luca Brecel Ronnie O'Sullivan geklopt, vandaag kreeg O'Sullivan kans op revanche. In een finale naar een best-of-21 gaven de twee toppers elkaar geen duimbreed toe. De Engelsman won het eerste frame, maar onze landgenoot reageerde met een 134-break voor de gelijkmaker. Met hoogstaand snooker ging de partij gelijk op, Brecel had het betere van het spel, maar O'Sullivan had na de eerste sessie een kleine break (6-4). In de avondsessie maakte Brecel er 7-7 van, ook al omdat O'Sullivan hier en daar de mist in ging. Dat schudde de ervaren Engelsman van zich af met 3 frames op een rij, met onder meer een 143-break. Hij kon de zege al ruiken.

Maar frank en vrij spelend gaf Brecel zich niet zomaar gewonnen, hij ging voluit voor zijn shots en profiteerde van een zeldzame misser van O'Sullivan om tot 10-9 te komen.



Het laatste frame duurde het langst en was erg nerveus. Er werd met snookers uitgepakt dat het een lieve lust was, beide mannen gingen in de fout. O'Sullivan liet eerst nog een makkelijke matchbal op blauw liggen, maar Brecel kon niet optimaal profiteren. Met blauw en roze had O'Sullivan de titel te pakken.

Het was zijn 4e op een rij, zijn 5e in totaal. Sinds corona en 2019 werd er in Shanghai niet meer gesnookerd. Maar de naam van de winnaar op de erelijst erna is dus dezelfde.



Brecel krijgt 105.000 pond met zijn tweede plek op het niet-rankingtoernooi, O'Sullivan het dubbele. Heb



Opvallend: in augustus opende Brecel zijn seizoen met een 1/8e finale op de European Masters. Hij speelde daar met een reservekeu, omdat zijn persoonlijke keu kwijt was geraakt op de luchthaven. Maar dat exemplaar, de keu waar hij ook het WK mee won, kwam gelukkig weer boven water. En zijn beste snooker volgde...