Luca Brecel staat bij de laatste 8 in Shanghai na winst tegen Mark Williams

In het 1e frame kwam Luca Brecel al vlug op achterstand. Mark Williams parkeerde een aantal ballen aan de kant, waardoor het een kat- en muisspel werd, maar Brecel leek finaal alsnog de bovenhand te nemen. De wereldkampioen miste echter de ultieme blauwe bal voor framewinst.

In frame 2 potte de Limburger een 52 break weg, maar Williams nam over met een 74 break voor een 2-0 voorsprong. In frame 3 was het Brecel die Williams in de problemen bracht. De Limburger kreeg een kans en potte een 77 break weg voor framewinst.

Ook in frame 4 maakte de nummer 2 van de wereld een stevige break van 92, waarmee hij de bordjes gelijk hing. Na de spelhervatting ging Brecel op zijn elan verder. Met een 107 break, de 201e +100-break in zijn loopbaan, kwam hij opnieuw aan de leiding.

In frame 6 zag Brecel de witte bal in de pocket verdwijnen. Williams, drievoudig wereldkampioen, potte een 110 break weg waarmee hij de balans terug in evenwicht bracht.

In de vier volgende frames lieten beide spelers zich betrappen op enkele foutjes, maar Brecel hield het hoofd koel en won 3 van de 4 frames voor een plaats in de kwartfinales. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsen Shaun Murphy en Robert Milkins.