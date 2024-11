VIDEO: Herbeleef hoe Luc Nilis Anderlecht 30 jaar geleden allereerste CL-winst bezorgde tegen Porto

Het is vanavond niet de eerste Anderlecht-Porto uit de geschiedenis. 30 jaar geleden vierde het Astridpark feest: op 2 maart 1994 boekte de Belgische recordkampioen zijn allereerste overwinning in de Champions League ooit. Getekend: Luc Nilis, die de enige treffer scoorde in Brussel.

Anderlecht danste voor het eerst mee op het kampioenenbal in 1993-1994, de tweede editie van de nieuwe Europese topcompetitie.



Anderlecht-Porto toen was de 200e officiële Europese wedstrijd uit de clubgeschiedenis.



Het leek 0-0 te zullen worden, tot Luc Nilis in de 88e minuut toesloeg. In 1 tijd nam hij de assist van John Bosman op de slof.