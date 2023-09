Luca Brecel gaat voorbij Engelsman Milkins naar halve finales in Shanghai

Robert Milkins is de nummer 12 van de wereld. Zes frames kon hij Luca Brecel aan de praat houden, daarna ging de 47-jarige Engelsman overboord in de Chinese havenstad.

Een topwedstrijd serveerde Brecel niet. De wereldkampioen moest een 0-2- en 2-3-achterstand ophalen. Bij 3-3 speelde hij simpelweg zijn klasse uit.

Zaterdag kijkt Brecel Neil Robertson in de ogen. De Australiër, wereldkampioen in 2010, staat als 6e geklasseerd op de wereldranglijst. Brecel is de nummer 2.

's Werelds nummer 1 Ronnie O'Sullivan speelt in de andere halve finale tegen Mark Selby (WR-5).