Luca Brecel lijkt al vroeg in het nieuwe snookerseizoen de topvorm beet te hebben. De wereldkampioen heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale op de prestigieuze Shanghai Masters. Hij versloeg in de halve finale Neil Robertson (WS-6) met 10-7. In de finale treft Brecel nu 's werelds nummer één Ronnie O'Sullivan.