Club Brugge opent 3x score met lucky goal: "Het heeft kampioenengeluk!"

Alles wat Club Brugge aanraakt, lijkt deze dagen in goud te veranderen. 3 zondagen op een rij maakte Club Brugge in de Champions' Play-offs de 0-1 (buitenshuis dus) op een gelukkige manier. In Extra Time valt de term "kampioenengeluk". Bekijk de beelden van de 3 doelpunten.

Het begon met de trap van Moris op Vetlesen op Union, gevolgd door de voorzet van Sabbe die binnenvalt op Genk en de afgeweken bal op Alderweireld van De Cuyper op Antwerp.



Heeft Club Brugge kampioenengeluk, wierp Filip Joos op tafel? Wesley Sonck denkt alvast van wel. "Zeker na Antwerp-Club. Het is al 3 weken na elkaar dat Club opent met een lucky goal. Ik zeg altijd dat dat geen toeval is. Toeval bestaat niet."



"Dat het telkens de eerste goal is, helpt enorm. Het vertrouwen groeit. Dat zie je in alle wedstrijden."



Peter Vandenbempt beaamt: "Het gebeurt ook telkens op een moment waarop je zegt dat Club heer en meester is, volop drukt en dat doelpunt toch zal vallen."



Franky Van der Elst stelt wel vast dat Club "altijd de controle heeft". "Het felle begin van Antwerp was heel snel uitgedoofd. Het duurde maximaal 10 minuten, daarna had Club de bal. Het creëerde niet echt kansen, maar ze hebben heel vaak controle."



"Vanuit die controle hebben ze - zoals je het kunt noemen - een beetje kampioenengeluk. De verdediging van Antwerp kon beter doen."