LIVE: Soudal-Quick Step houdt de lijn zo strak voor Merlier dat Ganna zijn vlucht opgeeft

Jonathan Milan was in de eerste sprinterskans de dichtste belager van Tim Merlier en ook Biniam Girmay was er kortbij als 3e. Voor hen zou deze finish geen probleem mogen zijn.



Olav Kooij (6e), Kaden Groves (12e) en Caleb Ewan (13e) zullen vandaag ook meer verwachten dan gisteren. De enige grote naam die we vooraan misten, was Fabio Jakobsen. Hij kwam als 130e binnen op 2'47" van Merlier.