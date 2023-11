Ronnie O'Sullivan ligt op ramkoers met World Snooker en dreigt met afscheid: "Moet doen wat beste is voor mezelf"

Er hangt de 47-jarige Ronnie O'Sullivan een disciplinaire sanctie boven het hoofd wegens kritiek op World Snooker.

In oktober steunde hij Luca Brecel, John Higgins, Mark Selby, Thepchaiya Un-Nooh en Ali Carter toen die het Northern Ireland Open links lieten liggen voor een lucratief event in Macau. Mark Allen deed dat toen ook, maar die bood later zijn excuses aan.

De "Macau five" ontsnapten aan een sanctie omdat het toernooi in China uiteindelijk van datum wijzigde om het conflict met World Snooker uit de weg te gaan. "Maar mij gaan ze zwaar willen straffen", meent "The Rocket".

"Als dat gebeurt, heb ik geen andere optie dan ermee op te houden. Ik moet doen wat het beste is voor mezelf. Ik zou graag nog vijf tot acht jaar doorgaan, maar de toernooien in het Verenigd Koninkrijk maken het de moeite niet waard."

"In China speel ik op geweldige locaties, voor een fantastisch publiek en voor een mooie prijzenpot. Als ze me dat niet toestaan, ga ik wel Chinese 8 ball spelen, want ik ben het nog lang niet beu."

"Als men mij ginds meer respecteert, waarom zou ik dan in een ongezonde relatie met World Snooker blijven zitten?"