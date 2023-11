Turnmannen deze keer wel naar de Olympische Spelen: "Een beloning voor ons werk"

Noah Kuavita en Luka Van den Keybus zijn twee van de drie Belgische mannen die hun ticket op zak hebben voor 2024.

"Ik herinner me nog de openingsceremonie van Peking in 2008 op tv. Die show, die dansers en dat vuurwerk zijn me altijd bijgebleven. En nu ga ik die zelf meemaken in Parijs", straalt Kuavita.

Van den Keybus droomde als kind van de Olympische Spelen. "In 2014 heb ik de Olympische Jeugdspelen in China meegemaakt. Dat was een voorsmaakje", vertelt hij.

"Nu zijn we er na een project van 8 jaar in Parijs bij. Een beloning voor ons hard werk", weet hij.

De komende weken en maanden wordt het nog hard werken voor Kuavita en Van den Keybus. Eind april willen ze scoren op het Europees kampioenschap in Rimini (Ita). Daarna focussen ze zich op de Olympische Spelen.

