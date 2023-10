Turner Noah Kuavita heeft ook zijn ticket voor de Olympische Spelen te pakken

Op het WK turnen in Antwerpen slaagden de Belgische mannen er niet in om zich als team te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024. Luka Van den Keybus kon zich wel individueel kwalificeren voor de allroundcompetitie in Parijs.

Van den Keybus krijgt nu ook het gezelschap van Noah Kuavita. Na de toestelfinales van het WK zijn de atleten bekend die zich individueel op naam en per toestel plaatsen voor Parijs en daar hoort ook onze landgenoot bij.

Kuavita mag volgend jaar zijn kunstjes vertonen aan de brug met gelijke leggers. Dat meldt de Gymfed zondag. In de kwalificaties van de brug werd Kuavita dit WK 23e met een score van 14,333 punten.