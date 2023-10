Geen Belgisch mannenteam, maar al zeker 2 individuele turners wél naar Spelen: "Droom van elke turner"

"Ik wist eigenlijk niet hoe ik me kon plaatsen, maar dit is fantastisch. Hoe ik me nu voel? Onbeschrijflijk is het juiste woord. Ik heb hier mijn hele carrière naar toegewerkt, het is de droom van elke turner."

"We waren aan het wandelen om een ijsje te gaan halen en plots kreeg ik berichtjes", vertelt Van den Keybus aan onze reporter hoe hij het goeie nieuws vernam. "Het was heel tof om te horen."

Het olympische kwalificatietraject voor het turnen is af en toe hogere wiskunde. Omdat Luka Van den Keybus op het opgeschoonde allroundklassement (alle turners die zich met het team plaatsten gaan daaruit) als 7e eindigde, is hij zeker van de Olympische Spelen van Parijs als individuele turner.

Het is toch terugkijken op een rollercoaster. Er was de teleurstelling van het grote doel en dan nu toch de positieve vibe.

En Van den Keybus zal al zeker een maatje meekrijgen naar Parijs. Dankzij de 15e plaats van het mannenteam krijgt België een tweede olympische startbewijs, dat ticket staat niet op naam.

"We zaten toch een beetje met een wrang gevoel toen we die top 12 niet haalden met het team. Maar nu gaan we met 2 en misschien met 3 mannen naar de Olympische Spelen. Dat is fameus en zorgt voor een beter gevoel", zegt Van den Keybus.

Datzelfde gevoel was er ook bij Ruben Neyens, de topsportmanager bij de Gymfed. "Het is toch terugkijken op een rollercoaster. Er was de teleurstelling van het grote doel - een team naar de Spelen - en dan nu toch de positieve vibe."

"We worden 15e en mogen trots zijn dat we tussen die grote landen staan. We missen de top 12 op een half punt, dat zorgt voor gemengde gevoelens, maar het is wat het is. Nu moeten we kijken hoe we toewerken naar Parijs."

De kans bestaat dat er nog een derde Belgische turner zich plaatst voor de Olympische Spelen. Dat kan nog op dit WK, afhankelijk van het resultaat van de brugfinale, of via de Wereldbekermanches volgend jaar.