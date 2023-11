"Gymfed is opgetreden als een goede huisvader, maar als een slechte communicator"

"Er is een sfeer ontstaan die niet geschikt is voor het leveren van optimale topsportprestaties van onze atleten. Dan moet je op een bepaald moment een beslissing nemen: laten aanslepen tot aan de Olympische Spelen of ingrijpen."

"Er werd vastgesteld dat er soms werd afgeweken van de interdisciplinaire aanpak en besluitvorming. Die interdisciplinaire aanpak was net een van de sleutels in de ethische discussie die we gevoerd hebben."

"Het ontslag was de optelsom van enerzijds een discussie over de einddatum van het contract van Heuls en Kieffer, wat geleid heeft tot een vertrouwensbreuk tussen het management en de coaches, en anderzijds enkele conflicten in de gymzaal", legt Ben Weyts op.

Het ontslag van coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer was eind oktober een bom in de Vlaamse sportwereld. Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaf woensdag duiding bij die beslissing van de Gymfed.

"Ik denk dat de Gymfed is opgetreden als een goede huisvader, maar als een minder goede communicator. Er is geen duiding gegeven over wat er aan de grondslag van de beslissing lag, die volgens mij verdedigbaar is. Door niet in te gaan op de onderzoeken, is er ruimte gelaten voor speculatie."



Weyts benadrukt dat het belangrijk is dat de gymnasten zich nu zo snel mogelijk in optimale omstandigheden kunnen focussen op de Olympische Spelen. "Ik wil dat zij zo snel mogelijk stabiliteit en duidelijkheid krijgen over hun begeleiding."



"De Gymfed heeft me verzekerd dat ze op korte termijn alles op alles zetten om een coach te kunnen aanwerven die minstens tot Parijs zal aanblijven. In tussentijd zijn er coaches die de atleten begeleiden zodat ze niet zonder coach hoeven te trainen."