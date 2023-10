Minister van Sport wil snel weer topcoaches voor tunsters: "Vorig duo ontslagen door dispuut over contract"

Enkele dagen na het persbericht waarin het ontslag van de veelbesproken coaches werd aangekondigd, blijft het gissen naar de exacte redenen. "Het wederzijds vertrouwen is zoek", was de boodschap vanuit de Vlaamse Gymfederatie, zonder in detail te treden.

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts volgt het dossier met argusogen. "Een federatie kan altijd redenen hebben om afscheid te nemen van coaches", reageerde hij een dag na het ontslag al kort via zijn woordvoerder.

"Hoe dan ook ben ik nu vooral bezorgd om de atleten. Op minder dan 10 maanden voor de Spelen van Parijs wil ik dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid en stabiliteit hebben."

Vandaag ging de minister er nog wat verder op door. "Ik wil dat de atleten, en in dit geval zeker Nina Derwael, zo snel mogelijk weer professioneel worden omkaderd. Het is een geluk bij een ongeluk dat Nina nu geblesseerd is. Van die tijd kunnen ze dus gebruikmaken om ervoor te zorgen dat er opnieuw topsportbegeleiding is."

En weet hij al meer over de redenen achter het ontslag? "Ik denk dat er veel dingen gespeeld hebben, maar in hoofdzaak gaat het over arbeidsrechterlijke disputen. Er was al een einde gesteld aan hun arbeidsovereenkomst, maar er was veel discussie over de deadline. En dat zorgde voor wantrouwen."

Dus het ging om een dispuut over de contracten? "Onder andere."

"En zo kan je niet verder. En dan is het misschien slechter om zoiets mee te slepen tot na de Spelen."

"Nu dring ik aan op vakkundige begeleiding. Die moet er zo snel mogelijk weer komen. Wij zorgen voor de financiële ondersteuning van de gymfederatie. En we willen dat die middelen zo goed mogelijk besteed worden, aan professionele begeleiding. Er is overleg met de turnfederatie en dat blijft zo."