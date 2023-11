De zoveelste blamage: Duitsland gaat pijnlijk onderuit tegen Oostenrijk, Sané slikt domme rode kaart

De nieuwe bondscoach wist dat Duitsland dringend nood had aan een injectie zelfvertrouwen en stelde tegen Oostenrijk zijn beste elftal op.

"Nein, nein, Nagelsmann!", klinkt het in de Duitse media.

Dat zorgde voor de nodige frustraties. Niet enkel bij Nagelsmann, maar ook bij Leroy Sané, die na een duel Mweme een duw gaf in het gezicht. Rood was de terechte straf.

Sané verontschuldigde zich na afloop bij de spelersgroep, maar door zijn domme actie moest Duitsland bijna een helft met zijn tienen voort.

Oostenrijk kwam niet meer in de problemen tegen de tienkoppige tegenstander en maakte er 20 minuten voor tijd nog 2-0 van dankzij Baumgartner.



Met 6 nederlagen in 11 oefeninterlands is het vertrouwen in de het Duitse elftal heel ver te zoeken voor het EK.