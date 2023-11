Zelfs met EK-ticket op zak blijft de hoerastemming ver weg: de kopzorgen bij Europese toplanden

Nederland kwalificeerde zich als tweede in een groep met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar na een krappe 1-0-zege afgelopen weekend. Met 15 op 21 in groep B, lijkt er op papier geen wolkje aan de lucht. Toch woedt een kleine storm bij onze noorderburen. "Moeizaam en zonder sprankeling", noemt de NOS het voetbal onder bondscoach Ronald Koeman. "En tegen toplanden kwam Oranje tekort." Dat bewijzen de resultaten het afgelopen jaar. Tegen de kleintjes liep het goed, tegen Italië, Kroatië en Frankrijk (2 keer) slikten de Nederlanders telkens nederlagen.

We hebben geen zin in negativiteit. Virgil van Dijk

Een opvallende statistiek die de Nederlandse media en fans zorgen baart. Koeman wordt geregeld verweten tactisch niet het beste uit de ploeg te halen. Net belangrijk als je een rol wil spelen op het EK, toch? Toch wil de spelersgroep niet weten van de negativiteit die rond het nationale elftal wordt gecreëerd. "We hebben daar geen zin in", vertelt kapitein Van Dijk. Ook topscorer in de voorronde Wout Weghorst wordt moe van de toon in interviews. "Waar wil je het over hebben, dan?", reageert hij gefrustreerd bij NOS. "Het belangrijkste is dat we ons plaatsen en vind deze vragen dan ook jammer." Het moet in Duitsland beter, dat staat vast. Al heeft Oranje wel een geldig excuus: sterkhouders De Jong, Depay en De Ligt misten een (groot) deel van de kwalificatiecampagne door blessures. Wordt Nederland op volle sterkte wel een team om rekening mee te houden komende zomer?

Duitse EK-beleving onder nul

Als gastland uiteraard zeker van een plekje op Euro 2024. Gelukkig, want Duitsland knoopt aan met een van de slechtste reeksen uit zijn voetbalgeschiedenis. In het afgelopen jaar speelden de Duitsers 10 oefenpartijen, waarvan ze 5 pijnlijk onderuit gingen. De 2-3 tegen de Rode Duivels was een voorbode. Daarna klopten ook Polen, Colombia, Japan en afgelopen weekend Turkije de gastheer. Die laatste wedstrijd in Berlijn was volgens enkele Duitse media het toonbeeld van het gebrek aan voetbalbeleving in het land. "Deze "uitwedstrijd" zegt zo veel over ons", klinkt het in Bild. De fans staan erbij en kijken ernaar hoe vooral de verdediging zo lek is als een mandje. Dat bezorgt nieuwe bondscoach Julian Nagelsmann kopzorgen. Zeker omdat hij in de vier maanden voor het EK niet op trainingskamp kan met zijn selectie. Een nieuwe voetbalkater lijkt stilaan onvermijdelijk.

Europese kampioen met hakken over de sloot

Het scheelde één scheidsrechtelijke beslissing of het vurigste volkslied was niet te horen op het Europees kampioenschap. Oekraïne hield Italië op een brilscore, wat volstond voor kwalificatie. Al volgde er in de absolute slotfase nog een ferm schrikmoment, dat niet resulteerde in een penalty. De discutabele beslissing was voer voor discussie, maar de titelverdediger trekt zo zeker naar Duitsland. Dat niet zonder kopzorgen. In september stapte Roberto Mancini tot ieders verbazing op, Luciano Spalletti volgde hem op. De kampioenenmaker van Napoli zag dat de verjongde kern het moeilijk heeft op belangrijke momenten. Zo ging het in de campagne twee keer onderuit tegen Engeland: 1-2 in maart, 3-1 eind oktober. Ook op verplaatsing konden de Azzurri – naast de wedstrijd in Oekraïne – niet winnen bij Noord-Macedonië. Al heerst er wel opnieuw geloof in het nationale elftal. "We zijn zeker inferieur aan andere toplanden, maar Italië is weer een team", klinkt het in La Gazzetta dello Sport. "Spalletti is de juiste man op de juiste plek om ons rustig te laten bouwen." Maar toch: als Italië zijn titel met glans wil verdedigen, is er nog werk aan de winkel.

Kroatië balanceert op rand van kwalificatie