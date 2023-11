Bescheiden Romelu Lukaku vierde goals met betekenisvol gebaar voor zoontje: "Nu zie je wat ik kan doen"

Dit keer geen hand boven de ogen en één vinger op de lippen. Tijdens een onvergetelijke en historische avond vierde Romelu Lukaku zijn doelpunten eens op een andere manier: met een duim in de mond en twee opgestoken vingers.



Achteraf bracht de sluipschuiter zelf opheldering via Instagram: Lukaku's zoontje Jordan was twee jaar geworden.



En dan 4 goals als cadeau krijgen...

Aanvankelijk was Romelu Lukaku voor de camera's van de rechtenhouders overigens erg bescheiden over zijn eigen prestatie tegen Azerbeidzjan. "Het gevoel was goed, ik heb gewoon mijn job gedaan." Toch nog maar eens doorvragen over zijn topvorm... "Ik ben wie ik ben, hé." "Veel mensen hebben in de zomer over mij gesproken (na zijn transfersoap, red). Maar zelf heb ik gewoon gezwegen en gewerkt. Nu zie je wat ik kan doen." Met zijn 83e interlandgoal is Lukaku wel op weg om het doelpuntenrecord bij de Rode Duivels onbereikbaar te maken voor zijn opvolgers. "Zelf ben ik daar niet mee bezig. Toen ik bij de Rode Duivels kwam, had ik wel als doel om topschutter aller tijden te worden van België. Nu probeer ik gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. That's it."

Lukaku als leider: "Als ik advies geef, heb ik meestal gelijk"