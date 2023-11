Domenico Tedesco looft niet alleen Lukaku, maar ook zijn hele groep: "Deze jongens houden van elkaar"

"Van de buschauffeur tot de kuisvrouw: we hebben allemaal hetzelfde doel. Want één persoon kan een doel niet alleen realiseren."

"We zijn blij. Onze twee targets (kwalificatie voor het EK en groepswinst, red.) hebben we nu gehaald. Pot 1 kan een klein voordeel zijn, maar het is niet zo dat het nu gemakkelijk wordt", aldus Tedesco, die de pluimen graag deelde met alle medewerkers van de nationale ploeg.

Domenico Tedesco had de lekkernij niet nodig om met een brede glimlach in de perszaal van de Heizel te verschijnen. Voor de bondscoach was de groepswinst, en de daarbij horende status van reekshoofd, genoeg om gelukkig te zijn.

Toch ontkende zelfs Tedesco niet dat het aandeel van Romelu Lukaku zondagavond wel heel groot was.

"Romelu was outstanding", begon de bondscoach aan een gemeende lofzang.

"Mijn gevoel vooraf was zeer positief - hij was echt scherp. Tijdens de wedstrijd kon Romelu niet beter doen, elk schot op doel was een goal. Het is echt een plezier om met zo iemand te werken."

"Lukaku is de top van de top, de beste waar ik ooit mee heb gewerkt", ging Tedesco verder. "Je kunt hem gewoon niet afstoppen. Hij is altijd aanspeelbaar, ruikt het doel, weet wanneer te versnellen... Én het is een fantastische persoonlijkheid."