Hoopvolle Deila krijgt steun van spelers ondanks 5 op 18: "Hij kan ze er moeilijk zelf intrappen, hé"

"Op dat vlak hebben we een stap vooruit gezet - we matchten de intensiteit van Cercle. En op basis van de kansen waren we de verdiende winnaar geweest. Alleen speelde hun keeper de match van zijn leven... (zucht) Ongelofelijk dat de bal er niet in ging."

Want door de 0-0 tegen Cercle blijft blauw-zwart in de grijze middenmoot van het klassement hangen. En 5 op 18 in de competitie is eigenlijk Club-onwaardig.

Het zorgt er wel voor dat Club achterblijft met amper 1 (!) zege in de laatste 8 competitiematchen.

"Dat is niet goed genoeg - ook al verdienden we vaak meer", knikte Deila. "Ach, je kunt negativiteit bouwen en statistieken bovenhalen, maar de waarheid is anders. We deden het fantastisch in Europa en stootten door in de beker."

"Alleen hebben we niet genoeg punten in de competitie, ja. Maar het seizoen is nog lang - we zijn nog niet eens halfweg. Ik ben dus niet bezorgd. Wel geïrriteerd en hongerig in de positieve zin."