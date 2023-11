"Derbyheld" Frederik Boi hoopt op ouderwetse 3-4 in derby: "Cercle staat terecht boven Club"

Een standbeeld heeft hij nog niet gekregen, een plekje in de geschiedenisboeken wel. Frederik Boi maakte in 2006 het enige doelpunt tegen Club Brugge, meteen goed voor de eerste derbyzege van Cercle in 13 jaar.

"Ik ging onlangs mijn dochter halen op de KSA en weer sprak iemand me aan: ah, onze derbyheld", vertelt Frederik Boi.

Het gebeurt blijkbaar nog regelmatig. Boi heeft nog steeds een plekje in het hart van de Cercle-supporters, net zoals Cercle Brugge nog een plekje heeft in zijn hart.

"Ik kijk met plezier naar hoe het nu gaat met Cercle", zegt Boi, die in de buurt van het stadion woont. "Je voelt dat het leeft en draait."

Het is de voorbije seizoenen wel eens anders geweest. Het heeft even geduurd voor de overname door Monaco verteerd was. "Cercle heeft wel even moeten zoeken", geeft Boi toe.

"Maar als je nu kijkt hoe de club zich profileert, is het toch weer hét Cercle waarbij ik heb gespeeld. Er is weer veel enthousiasme, er zijn veel jeugdspelers, veel jonge fans... De beleving is fantastisch."

"Voor de thuiswedstrijden parkeert er elke keer een jonge vrouw op mijn oprit, die met haar twee dochters naar de match gaat kijken. Dat is heel leuk, want het is niet het publiek dat je meteen verwacht. Ik kwam onlangs ook mijn neef tegen met zijn hele familie in het stadion."