Ronny Deila: "Bij Club is er altijd druk, ik ben het zat om telkens over hetzelfde te praten"

Union had een deuk in het prille zelfvertrouwen van Club Brugge geslagen. Dat zag ook coach Ronny Deila tegen Lugano. "We liepen duidelijk niet over van zelfvertrouwen", vertelde hij.

"Maar ik zag wel veel wil. De spelers werkten hard en gaven in de eerste helft bijna niets weg. In de tweede helft liep het beter en speelden we meer bevrijd. Ik ben blij met deze prestatie. Ik heb vandaag energie gezien die ik niet heb gezien tegen Union."

Het geeft het vertrouwen van Club een boost voor de derby tegen Cercle. "Deze overwinning heeft sowieso een positief effect. Na Union was er een negatieve perceptie, maar we hebben wel 4 van de 5 laatste matchen gewonnen."

"Tegen Union was het echt slecht, maar bij de andere nederlagen hadden we evengoed kunnen winnen. Op 24 matchen hebben we 5 keer verloren, waarvan één keer echt verdiend. Ik zeg niet dat we bij de andere nederlagen altijd hadden moeten winnen, maar er zat wel telkens meer in."