Club Brugge boekt deugddoende zege tegen Lugano en is zeker van Europese overwintering

Fase per fase

clock 23:00 einde, 23 uur . Einde: 2-0. Een Europese avond om snel te vergeten wat spel en spektakel betreft. Qua resultaat kan het wel tellen, want de Europese overwintering is een feit dankzij een strafschopgoal van Thiago en een afgeweken vrije trap van Hans Vanaken in het slot.

clock 90+9' tweede helft tweede helft, minuut 99 match afgelopen

clock 90+6' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 96 door Hans Vanaken van Club Brugge. 2, 0. vrije trap Club Brugge FC Lugano einde 2 0

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Boeken toe! Afgeweken vrije trap van Vanaken waait in doel: 2-0.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Vanaken toch voor 2-0! Met een gelukje, maar de 2-0 staat dan uiteindelijk toch op het scorebord. De vrije trap van Hans Vanaken wijkt af in de muur en dwarrelt in doel. De Europese overwintering lijkt binnen.

clock 90+5' Gele kaart voor Ayman El Wafi van FC Lugano tijdens tweede helft, minuut 95 yellow card Ayman El Wafi FC Lugano

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. De Cuyper zet Jutgla nog eens op gang. Die snijdt naar binnen en wordt aan de rand van de 16 stevig onderuit gehaald. Zo schuifelen we naar het einde van de wedstrijd.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Club Brugge, Michal Skóras erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Michal Skóras

clock 90+1' Er komen 8 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 8 - extra time Er komen 8 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Geroezemoes in het stadion, want we krijgen nog 8 minuten toegevoegde tijd. Ik weet niet waarom. Wie verzint zoiets? Peter Vandenbempt in Sporza op VRT Canvas.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij FC Lugano, Ayman El Wafi erin, Uran Bislimi eruit wissel substitution out Uran Bislimi substitution in Ayman El Wafi

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Éder Balanta

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Club Brugge, Denis Odoi erin, Tajon Buchanan eruit wissel substitution out Tajon Buchanan substitution in Denis Odoi

clock 87' tweede helft, minuut 87. Jutgla lokt zelf strafschop uit, maar trapt naast.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Nieuwe snelle aanval van Club. De tik van Jutgla naar Zinckernagel is te ver, maar de Deen haalt hem nog goed terug en zwiept de bal terug naar de spits van Club. In plaats van naar doel te koppen, kopt Jutgla terug. Naar niemand. Daar zat meer in!

clock 85' tweede helft, minuut 85. Jutgla weigert 2-0 te scoren. Jutgla schuift de strafschop wel heel ver naast en weigert om Club in een veilige haven te loodsen.

clock 85' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 85 door Ferran Jutglà van Club Brugge. penalty gemist Club Brugge FC Lugano einde 0 0

clock 83' tweede helft, minuut 83. Nieuwe strafschop Club! Opnieuw een grote kans voor Club. Alweer Jutgla ontvangt de bal op een aardige plaats. Hij kapt en veinst en dribbelt de 16 in. Daarin gaat Espinoza aan de spits hangen. Strafschop!

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vanaken en Jutgla missen. Vanaken en Jutgla missen