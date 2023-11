Ronny Deila: "Geef mij maar de schuld. Kritiek raakt me niet, wanprestatie wel"

Het prille vertrouwen dat Club Brugge en Ronny Deila na een reeks van drie overwinningen op rij hadden opgebouwd, kreeg zondag een stevige deuk met de nederlaag tegen Union. Een ontnuchterend resultaat, geeft de Noorse coach toe. "Bij onze vorige nederlagen waren we beter of toch even goed als onze tegenstander, maar nu niet. Dat moeten we snel omdraaien", aldus Deila. En veel tijd heeft hij niet, want morgen komt Lugano op bezoek in de Conference League, zondag volgt dan de Brugse derby tegen stadsgenoot Cercle. Toch maakt Deila zich nog niet al te veel zorgen, "want de oplossingen kunnen gemakkelijk zijn". "Het is duidelijk wat we beter moeten doen en hoe dat moet. Na drie zeges op een rij wil je blijven verbeteren voor de volgende stap. Maar soms push je wat te veel en dan komen de onzekerheden weer boven." "Bovendien waren de spelers door een opeenvolging van wedstrijden wat leeg. In plaats van een stap vooruit werd het zo een stap achteruit. Dus back to basics, en dan kunnen we het snel draaien."

Iedereen wist ook dat het geen "quick fix" zou zijn, dat het proces tijd zou kosten. Ronny Deila

De oplossingen mogen dan naar eigen zeggen gemakkelijk zijn, toch krijgt ook Ronny Deila Club Brugge niet helemaal op toerental. Niet voor het eerst kreeg de Noor dan ook vragen over zijn toekomst bij blauw-zwart. "Ik ben daar echt niet mee bezig. Als je toch iemand de schuld wil geven, wijs dan maar naar mij", vertelt hij. "De kritiek raakt me niet, wel dat we niet winnen of niet presteren. Wat een supporter voelt, voel ik twintig keer zo hard. Ik hou er wel van om af te zien. Het is het lijden en de pijn waard als je uiteindelijk goed speelt en wint. Ik kan niet leven zonder dat gevoel." Deila voelt ook het vertrouwen van de spelers en de club. "Op dit moment heb ik geen signaal gekregen", zegt hij. "Iedereen wist ook dat het geen "quick fix" zou zijn, dat het proces tijd zou kosten." "Er zijn ook veel positieve zaken. We hebben 23 wedstrijden gespeeld en thuis nog niet verloren. We voelen ons nog steeds een eenheid", besluit Deila.

