Union en sensationele Amoura drukken optimisme bij Club Brugge fors de kop in

Union - Club Brugge in een notendop:

Heerlijke retro van Amoura

Union had nog een eitje te pellen met Club Brugge . Twee seizoenen op rij schoten de Bruggelingen de Brusselse titeldroom aan flarden. Vooral het trauma van vorig seizoen op de slotspeeldag van de Champions' Play-offs zat bij Union nog vers in het geheugen. Union-sensatie Amoura Mohamed mocht nog eens in de basis starten en de Algerijn bedankte daar halfweg de eerste helft al voor met een wondermooi doelpunt. Puertas troefde Balanta af op een voorzet van Ayensa en kopte de bal voor doel. Met een heerlijke retro liet Amoura daar Mignolet kansloos achter: 1-0. Club had daarvoor enkel kunnen dreigen met een flauw schot van Nielsen en zakte na de openingstreffer helemaal weg. Op het halfuur ontsnapten de bezoekers aan de 2-0 toen Amoura nog eens zijn duivels ontbond. Mignolet kon zijn schot nog net pareren, Spileers werkte de bal uiteindelijk weg voor de doellijn. Pas in de extra tijd kwam Club nog eens piepen. Meijer ging na een duw van Vanhoutte onderuit in de zestien en claimde een penalty. Niks aan de hand, vond scheidsrechter Vergoote en zo dacht ook de VAR erover.

De Cuyper geeft Club even hoop

Geen beterschap voor Club bij de start van de tweede helft, Union bleef heer en meester. Puertas kwam op aangeven van uitblinker Amoura kort na de rust al dicht bij de 2-0, maar besloot nipt over.



Het begin van een resem kansen voor de thuisploeg. Simon Mignolet moest Club tot drie keer toe overeind houden. De doelman pareerde een afstandsschot van Lapoussin, duwde een vrije trap van Puertas net over doel en stond ook pal op een schot van Castro-Montes. Tussendoor kopte Lazare dan weer nipt naast.



Maar net toen de 2-0 in de lucht hing, sloeg Club uit het niks toe. Maxim De Cuyper werd uit het oog verloren en op aangeven van Skov Olsen krulde de invaller de gelijkmaker knap in de verste hoek. Union bleef verbouwereerd achter.



Lang bleef Union niet bij de pakken zitten. Nog geen 10 minuten na de gelijkmaker klom de thuisploeg weer op voorsprong. Rodriguez stond amper op het veld toen hij na mistasten van Vetlesen Amoura lanceerde. Die zette Mechele vlot in de wind, omspeelde Mignolet en maakte vanuit een scherpe hoek zijn tweede van de avond.



In de extra tijd trok Spileers in de zestien nog aan de noodrem toen Rodriguez hem aftroefde. De invaller wou de strafschop zelf nemen, maar dat bleek geen goed idee. De Ecuadoraan miste, maar de zege van Union kwam nadien niet meer in het gedrang.