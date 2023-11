Simon Mignolet wil meer "mannen" zien bij Club: "We laten ons wegzetten als kleine kinderen"

Zijn shirt was roze, zijn hoofd soms rood van woede. Simon Mignolet was niet te spreken over de prestatie van Club Brugge tegen Union. "Dit is geen probleem van voetbal of kwaliteit, maar van mentaliteit", vond de doelman van blauw-zwart.

De tweede helft was goed tien minuten bezig toen een oerkreet weerklonk in het Dudenpark.



Simon Mignolet had zijn ploeg net een zoveelste keer rechtgehouden en uitte zijn ongenoegen met een publieke veeg uit de pan richting zijn ploegmaats. Het zou heel even helpen - De Cuyper scoorde de gelijkmaker, maar nadien zou Club zich weer laten ringeloren door Amoura. Opnieuw liep het gezicht van Mignolet rood aan. Achteraf, voor de camera's van Eleven DAZN, ventileerde de Gouden Schoen nog eens zijn frustraties: "Na de die gelijkmaker denk je dat we een gelijkspel zouden vasthouden. Of er zelfs over konden gaan. Maar dan geef je weer zo'n doelpunt weg... (zucht) Een lange bal die drie keer botst – zulke dingen mogen niet gebeuren."

Als je naar Union komt, moet je man zijn - je weet wat er hier op je wacht. Simon Mignolet

Mignolet vond dat Club Brugge niet genoeg vechtersmentaliteit toonde. Te slap in de duels, te weinig grinta om het verschil te maken. "Jongens moeten ervoor zorgen dat ze hun mannetjes staan en niet weggezet worden als kleine kinderen. Kijk, het heeft niet zozeer te maken met het voetbal of kwaliteit. Als je naar Union komt, moet je man zijn – je weet wat er hier op je wacht. Ofwel verschuil je jezelf in een hoekje of je probeert de moeilijke periodes door te komen. Dat moet verbeteren." Ploegmaat Hans Vanaken onderstreepte in de mixed-zone: "Het is zeker niet van slechte wil. Wat dan wel de verklaring is? Moeilijk te zeggen. Maar als wij met onze sterktes ook nog eens duels gaan winnen, zal onze kwaliteit naar boven komen."

Deila: "Op verplaatsing hebben we het lastig"