Zó snel dat hij zichzelf blesseerde: iedereen onder de indruk van "angstaanjagende" Union-held Amoura

De naam van Amoura weergalmde gisteren bij affluiten door het Dudenpark, dat net bevoorrechte getuige was geweest van een echte onemanshow.

De Algerijnse aanvaller - die de topper tegen Club besliste met twee doelpunten - ging de thuisaanhang meteen groeten, maar moest dat eigenaardig genoeg met een steunverband rond zijn schouder doen.

Een blessure te wijten aan zijn tweede goal (zie hierboven). Op volle snelheid smakte de spurtbom tegen de grond wanneer hij de bal tegen het net prikte.

"Ik heb al even aan de dokter gevraagd wat er aan de hand is", vertelde Blessin na afloop. "Hij vertelde me dat Amoura last heeft aan de achterkant van zijn schouder, maar dat het niet heel ernstig zou zijn. Al moeten we natuurlijk verdere onderzoeken afwachten."