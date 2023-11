Verkeerde profielen of een perceptieprobleem bij Club Brugge? "Het lijkt alsof het ze niet kan schelen"

Een inkijk in de identiteitscrisis van Club Brugge. Het panel van Extra Time heeft zich gebogen over de vraag die bij iedereen speelt: hoe een kern met zó veel kwaliteit, zo slecht kan presteren. "Het lijkt alsof het hen niet veel kan schelen", schetst Gert Verheyen een gevaarlijk perceptieprobleem. Maar schijn bedriegt, toch? Of is er meer aan de hand?