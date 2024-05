Celtics kunnen finale in het oosten ruiken, Oklahoma klopt Dallas na inhaalrace

De Boston Celtics staan op een zege van de finale in de Eastern Conference. De Celtics wonnen hun vierde match tegen de gehavende Cleveland Cavaliers (109-102). In het westen hangen de bordjes tussen Oklahoma City Thunder en de Dallas Mavericks weer in evenwicht na een spannende vierde wedstrijd (100-96).

In alle andere duels staat het voorlopig 2-2 want ook OKC kon de bordjes gisteren gelijk hangen tegen Dallas. Oklahoma had daar wel een serieuze comeback voor nodig in de tweede helft.

Shai Gilgeous-Alexander was de uitblinker. Hij was goed voor 34 punten, een persoonlijk record.