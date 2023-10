Luidt Europese zege ommekeer in bij Club Brugge? "Vertrouwen in elkaar kan weer groeien"

"Deze overwinning hadden we nodig."

Een open deur die Hans Vanaken met veel plezier intrapt. De kapitein van Club Brugge trok zijn ploeg over de streep na een moeilijk halfuur in de tweede helft.

"Alles leek nochtans onder controle", vertelt hij. "We moesten het beter uitspelen en rustiger blijven in balbezit. Gelukkig maak ik op het juiste moment de 1-3."

Zo boekte Club na de blamage in Kortrijk een deugddoende zege.

"Het geluk dat de afgelopen weken ontbrak, hadden we nu wel mee. Na zo'n resultaat kan het vertrouwen in de ploeg en in elkaar weer groeien"