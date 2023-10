Club Brugge voorkomt grotere crisis met bibberzege tegen Lugano

clock 20:44

einde, 20 uur 44. Club Brugge kruipt moeizaam uit moeras. Het was nog even bibberen in het slot, maar Club Brugge boekt een deugddoende zege in Europa. Skov Olsen legde snel de match in een beslissende plooi met de 0-2. Althans, zo leek het toch. Club rustte te veel op zijn lauweren en maakte het zichzelf moeilijk. Een kopbaldoelpunt en een penaltyfout later leek alles te herdoen. Al brachten de beelden van de VAR opluchting. Vanaken maakte vlak voor tijd een einde aan het bibberen met de 1-3. Een kleine opkikker in volle crisis richting de topper van zondag tegen Antwerp. .