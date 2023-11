Minstens 32 gewonden, waarvan 17 agenten, bij rellen bij St. Pauli

FC St. Pauli en Hannover 96 strijden dit seizoen allebei voor promotie naar de 1e Bundesliga. In het Millerntor-stadion in Hamburg stonden de 2 clubs voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar.



De wedstrijd eindigde op een bloedeloze 0-0, maar in de tribunes stoof het wel. De supporters van St. Pauli zochten de confrontatie op met de politie.



Door de rellen lag de match 5 minuten stil. Minstens 15 supporters en 17 agenten raakten gewond. Eén fan moest naar het ziekenhuis overgebracht worden, een agent liep verschillende breuken op.



De oorzaak van de rellen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de lokale politie werd een man zwaar toegetakeld in het supportersvak van de bezoekers. Toen de politie tussenbeide wou komen, kwam het tot een hevige confrontatie tussen de aanwezige fans en de ordediensten.