De hand van Karel Geraerts is al zichtbaar bij Schalke 04: "Hij heeft flink het mes gezet in het elftal"

Uitgerekend na een ontmoeting in Extra Time tipte Youri Mulder Karel Geraerts bij Schalke 04.

Vorige week ging Geraerts bij zijn debuut als Schalke-coach onderuit op het veld van Kalsruher. "Dat was natuurlijk vervelend, maar een eerste wedstrijd is altijd lastig", zegt Mulder, die in de raad van commissarissen zetelt bij Schalke.

Zaterdag boekte Geraerts wel een eerste succes, onder het goedkeurende oog van liefst 62.000 Schalke-fans. Een 3-2-zege tegen Hannover.

"Er is nog veel ruimte voor verbetering in het spel", analyseert Mulder. "Maar je ziet wel al accenten die Geraerts legt."

"Na vorige week heeft hij flink het mes gezet in het elftal: er stonden 6 nieuwe spelers aan de aftrap. Een vaste kracht zoals Baumgartl begon op de bank."

"Iedereen begint vanaf 0. Geraerts kijkt niet naar namen, maar wel naar wat het beste is voor de ploeg."

Een aanpak die volgens Mulder wel vaker voorkomt bij teams in degradatiegevaar, want Schalke 04 kampeert in de Duitse 2e klasse op de 16e plaats.



"Geraerts focust zich op spelers met karakter, die het ook fysiek aankunnen. Gelukkig heeft dat zaterdag goed uitgepakt."

Vanavond moet Geraerts met Schalke 04 in de Duitse beker aan de bak tegen St. Pauli (de leider in de 2e klasse). Zaterdag staat een competitieduel in Nürnberg op het programma.