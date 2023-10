Karel Geraerts laat 60.000 Schalke-fans juichen in eerste thuismatch

Na de degradatie uit de Bundesliga bevindt FC Schalke 04 zich ook in de kelder van de tweede Bundesliga. Aan Karel Geraerts om daaruit te klauteren.



Tegen Hannover, de nummer 5 in de stand, maakte Bryan Lasme kort voor de rust het eerste doelpunt onder Geraerts. Kort erna kreeg Hannover-middenvelder Enzo Leopold te veel tijd en ruimte om aan te leggen: 1-1.



Het publiek stuwde de Königsblauen naar voren: dat resulteerde in een nieuwe voorsprong 20 minuten voor het einde langs Lino Tempelmann, 5 minuten later verdubbeld door Kenan Karaman.



In de slotminuten maakte Marcel Halstenberg de wedstrijd nog even spannend, maar verder kwamen de bezoekers niet.



In de tussenstand van de Duitse tweede klasse blijft Schalke pas 16e (op 18 ploegen) met 10 punten. De kloof met nummer 15 Hansa Rostock, het eerste team in veilige haven, bedraagt voorlopig 2 punten.